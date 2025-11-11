Âîµå¥Ð¡¼¤â·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÂîµå¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó(23)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Åìµþ½÷»ÒÂÎ°éÂç³ØÂîµåÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤éÂîµå¥Ð¡¼¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿Âîµå¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö11·î6Æü¤Ë23ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÂç¹¥¤­¤Ê¿ÍÃ£¤È¤ªÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª​¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤È¶¦¤Ë¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³