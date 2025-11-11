µ®½Å¤Êµ¡²ñ¡ÄÊÂ¤ó¤ÀÇ½ÌÌ¤Ï22¥×¥é¥¹¥ï¥ó¡©Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×(NHK)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÇ½ÌÌ¤Ï¤Ê¤ó¤È22¡ª ¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌÌ¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Êª»£¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¼£ºÑ¤µ¤Þ¤¬¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢°ì¶¶¼£ºÑ(¤Ï¤ë¤µ¤À)Ìò¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬¡¢Â¿¿ô¤ÎÇ½ÌÌ¤È¶¦¤ËÊÂ¤Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£É½¾ð¤âÇ½ÌÌ