Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦»º»³Â¼¤ÎÂ¼Ä¹Áªµó¤¬11Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¿·¿Í2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º»³Â¼Ä¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¢£Ìµ½êÂ°¡¦¿·¿Í¸µÉûÂ¼Ä¹¡¦°æÍº°ìÏº¸õÊä(62)¢£Ìµ½êÂ°¡¦¿·¿ÍÇÀÎÓ¿å»º¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È²ñ¼ÒÂåÉ½¡¦ÅÄÃæ¹¯ÂÀ¸õÊä(47) °Ê¾å¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï11·î16Æü¤Î¸áÁ°8»þÈ¾～¸á¸å6»þ¤Þ¤ÇÂ¼Æâ4¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ìÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£10Æü¸½ºß¤ÎÍ­¸¢¼Ô¿ô¤Ï1108¿Í¤Ç¤¹¡£