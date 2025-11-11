À¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¤¬¡¢10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØÀ¼Í¥¥°¥é¥ó¥×¥ê12·î¹æ¡Ù¡Ê¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡Ë¤ÎÉ½»æ&´¬Æ¬ÂçÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Æü¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¢ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÆâÅÄ¿¿Îé¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆâÅÄ¤¬¡¢À¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë6ÅÙÌÜ¤ÎÉ½»æ¤Ë¡£CLOSE-UPÆÃ½¸¤È¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤­¹ç¤¤Êý¡Ä¡ÄÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤­¤¿15Ç¯¤Îµ°À×¤¬1Ëü»úÄ¶¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÉ³²ò¤«¤ì¤ë