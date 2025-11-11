¥¤¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤¢¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¼þÊÕ¤Ç¼Ö¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9¿Í¤¬»àË´¡¢¤ª¤è¤½20¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÅö¶É¤Ï¥Æ¥í»ö·ï¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¼Ö¤Î½êÍ­¼Ô¤é¤ò¹´Â«¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¥ó¥É¼óÅÔ¤ÇÇúÈ¯9¿Í»àË´¼Ö¤Î½êÍ­¼Ô¤é¹´Â«¡ÄÂçÎÌ¤ÎÇúÈ¯Êª¤Ê¤É²¡¼ý¤â¥Æ¥í»ö·ï¤Îµ¿¤¤»ëÌî¤ËÁÜºº¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦°ä»º¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥È¡ÊÀÖ¤¤¾ë¡Ë¡×¤Î¶á¤¯¤Ç10Æü¡¢¼Ö¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢Ê£