¥í¥·¥¢À¾Éô¥«¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥é¡¼¥É½£¤Ç¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¹çÆ±·³»ö±é½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½È÷ÌòÊ¼¡á9·î¡Ê¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾ÊÄó¶¡¡¦¥¿¥¹¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤ÎÀ½Ìý½ê¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë¤è¤ëÌµ¿Íµ¡¹¶·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢¤Ç½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎËÉ±Ò¤ËÅö¤¿¤ëÍ½È÷Ìò¤ÎÊç½¸¤äÍ½È÷ÌòÉôÂâ¤ÎÊÔÀ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Í½È÷Ìò¤ÏÈó¾ï»þ¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ·³Ì³¤ò²Ì¤¿¤¹·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¸µ·³¿Í¤é¤Î»ÔÌ±¡£¥³¥á¥ë¥µ¥ó¥È»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ËÌó20