¸øÊç¿¦°÷¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÄ£ÆâÁÈ¿¥¤Î½é²ñ¹ç¡á£±£±Æü¡¢¾®ÅÄ¸¶»ÔÌò½ê¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Î´Ä¶­ÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¼ýÏÅÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤Ï£±£±Æü¡¢¸øÊç¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÄ£ÆâÁÈ¿¥¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡££³£°¡Á£µ£°Âå¤Î¿¦°÷¤¬¸øÌ³°÷ÎÑÍý¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤¿¸¶°ø¤òµÄÏÀ¤·¡¢¡ÖÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤¬ÌäÂê¡×¡Ö¸ø»ä¤Î¶èÊÌ¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Áê¼¡¤°»öÌ³¥ß¥¹¤ò´Þ¤àÉÔ¾Í»ö¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ£´²ó¤Î²ñµÄ¤ò½Å¤Í¡¢ÍèÇ¯£±·î¤Þ¤Ç¤ËÄó¸À½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£²ñµÄ¤ÎËÁ