¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛGRANRODEO¤¬11·î8.9Æü¤Ë·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¡ÖG20 ROCK¡ùSHOW LOVE & FIRE ¡Á°¦¤È¾ð±ê¤ÎGRANRODEO¡Á¡×¤ò¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£2005Ç¯11·î¤Ë¡ÖGo For It!¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂåÉ½ºî¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤­¤¿GRANRODEO¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö