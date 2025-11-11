ÆüËÜ»þ´Ö£±£¹»þ£°£°Ê¬¤Ë¥æー¥í·÷ZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë19:00 Í½ÁÛN/AÁ°²ó22.7¡ÊZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô)