¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡¢¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢²ÝÂê¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Êá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤ÎÉÔÂ­¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤ÎÈ¾¿ô¤¢¤Þ¤ê¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬¡¢ÉÔÂ­¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¸©¤Ï¡¢Êá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤òÂß¤·½Ð¤¹¡¢¶ÛµÞÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤Ï¡¢Ä»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¤Ë¤â¤È¤Å¤­¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©¤¬Àè·î¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ25¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ553´ð¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·13¤Î»Ô¤ÈÄ®¤«¤éÉÔÂ­¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ë¤è