¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£³ÂåÌÜ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢£¸£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿Àõ¹áÍ£¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤ÉÁÇÅ¨¤Ê£±Æü¤Ç¤·¤¿²ñ¾ì¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Ìë¤Ë¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤¦¤Ê¤®½Å¡×¤òÁ°¤Ë¥Ë¥Ã