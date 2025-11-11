7¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥Û゙¡¼¥¤¥¹゙¥¯゙¥ë¡¼¥Õ゚CLOSE-YOUR-EYES¡£11·î11Æü¤ËÂÔË¾¤Î3rd-Mini-Album-¡Øblackout¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û3ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡ªCLOSE YOUR EYES´Ú¹ñ¤ÎÂç·¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPROJECT 7¡×¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿7¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×CLOSE YOUR EYES¡£2024Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë·ëÀ®¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä1·î4Æü¤Î¡ØÂè39²ó Golden Disc Awards¡Ù¤Ë½Ð±é¤·½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£4·î2Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë