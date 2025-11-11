¥Ë¥Ù¥¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¡¢ÈéÉæ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEucerin(¥æ¡¼¥»¥ê¥ó)¡×¤«¤é¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿·È¯Çä¡£11·î5Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó¡×¥í¡¼¥ó¥ÁÈ¯É½²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜÆÈ¼«½èÊý¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´4ÉÊ¤ò¸«¤ë¤ï¤­¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥Ï¥ê¥Ä¥äÈ©¡É¤ØÆ³¤¯¡¢¼çÎÏ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈþÍÆ±Õ¡Ö¥æ¡¼¥»¥ê¥ó ¥Ï¥ê¥Õ¥£¥é¡¼ ¥Ð¥¯¥Á¥é¥¤¥º¥»¥é¥à¡×¥Ë¥Ù¥¢²Ö²¦