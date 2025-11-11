1985Ç¯¤Î1ºî¤á¸ø³«¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¡¢´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâ¤Î¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ëSF±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¾èÍÑ¼Ö¡Ö¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢²È¤Ë¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¸ÍÅÄ¤ì¤¤¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï11·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô»Ò¶¡¤Î