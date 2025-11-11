Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¡¢Ãæ¹ñ¾¦ÍÑÈôµ¡¡ÊCOMAC¡Ë¤ÎÂç·¿Î¹µÒµ¡C919¤¬11·î10Æü¡¢17Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¥Ð¥¤¡¦¥¨¥¢¥·¥ç¡¼2025¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ë¤¢¤ë¥¢¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¯¥È¥¥¡¼¥à¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£C919¤¬ÃæÅìÃÏ¶è¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥¨¥¢¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢2µ¡¤ÎC919¤È1µ¡¤ÎÃæ¹ñ¹ñ»ºÃÏ°èÏ©ÀþÍÑÎ¹µÒµ¡C909¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë