V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤Ï8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¸ø¼°LINE¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Ç¤Î»î¹ç¤¬½é³«ºÅ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¸ø¼°LINE¤òÍ§¤À¤Á¤ËÌ¤ÅÐÏ¿¤ÎÊý¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£10Æü¡Ê·î¡Ë～14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î16:00¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¸ø¼°LINE¤ò¿·µ¬Í§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅì±ó¥«¥ë¥Á