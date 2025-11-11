¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬À¯¼£¹¥¤­¤Î½»Ì±¤Ë½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤³¹¤Î°ì¤Ä/mauritius images GmbH/Alamy Stock Photo¡ÊCNN¡Ë¥À¥Ö¥ê¥ó»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¡£¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥»¥ó¥È¥Þ¡¼¥Á¥óÅç¤òÁö¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ËÌÉô¤Î¾®¤µ¤Ê¶õ¹Á¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥²¥¤¤µ¤ó¤¬º£Ç¯¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤òÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£44ºÐ¤Î¥²¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨