モデルの山田優（41）が11日、自身のインスタグラムを更新し、モデルのヨンアの誕生日を祝福したことを伝えた。 【写真】みんな40代！美し過ぎる誕生会 「10月でしたが」と前置きし、食事会の画像を掲載。「ヨンアのお誕生日が出来た日の写真♡♡♡めでたい♡♡♡」と♡だらけでコメントした。なお、ヨンアは10月29日の誕生日で40歳を迎えた。山田はさらに「いつも可愛くて、しっかりし