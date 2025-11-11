ÅìÅÎÏÂ¡Ê¤Ò¤¬¤·¡¦¤È¤ï¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£11Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãë´Ö¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Ï¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏÅÀ¤Çº£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤â10¡î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï20¡î¤ËÆÏ¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä«¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤ÀÊ¬¡¢µ¤²¹º¹¤ÎÂç¤­¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£12Æü¤ÏÄ«¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤âÆüº¹¤·¤¬¤è¤¯ÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï