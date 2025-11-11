¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤­¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤­¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Î¤Ò¤í¤æ¤­»á¤Ë¡Ö2000±ß¡×¤òÅê¤²Á¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö³ô¤Î¼ÁÌä¤·¤Æ¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é300Ëü¤â¤¦¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÌÙ¤±ÏÃ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±³¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó²Ë¤Ê¶â»ý¤Á¤¬ÌÙ¤±¤ëÊýË¡¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤Æ