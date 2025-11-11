¹â»ÔÁíÍý¤Ï11Æü¡¢½°µÄ±¡¡¦Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ½°µÄ±¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁªµóÀ©ÅÙ¶¨µÄ²ñ¤â¡Ö°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬1³ä¤Îºï¸º¤òÌÜÉ¸¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤ËµÄ°÷Î©Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¹â»ÔÁíÍý¤Ï11Æü¡¢¡Ö¤Ç¤­¤ë¤À¤±Éý¹­¤¤»¿Æ±¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÅÞ³Æ²ñÇÉ¤È¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤ò