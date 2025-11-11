¡ÖÊª¸À¤¦³ô¼ç¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬Ë­ÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤Î³ô¼°¤Î3.26¡ó¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬11Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ë­ÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤¬´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤Ëµ­ºÜ¤·¤¿¡£