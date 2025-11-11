¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥ÄÆîÉô¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï11Æü¡¢ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤¬ÂÐÏÃ·¿À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î²Î»ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤ÏÃøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£DPAÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£