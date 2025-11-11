»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÍý¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë½©ÅÄ»Ô¤Î´ë¶È¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ SAF¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÖÈ²ºà¤ÎÌÚ¼Á¥Á¥Ã¥×¤äÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¹Ò¶õÇ³ÎÁ¤ÎÀ½Â¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ SAF¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¿·¤¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É·×²è¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¶È¤Ïº£Ç¯7·î¡¢¹ñ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½NEDO¤Î¸øÊç¤ËºÎÂò