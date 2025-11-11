¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊApple¡Ë¤È¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¤Ï¡¢iPhoneÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡ÖiPhone Pocket¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤à°ìÉô¤Î¹ñ¤Ç11·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ ¡ÖiPhone Pocket¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ã¥»¥¤ ¥ß¥ä¥±¤Ë¤è¤ë¥×¥êー¥ÄÁÇºà¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ê¥ÖÊÔ¤ß¤Î¥ªー¥×¥ó¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥Ë¥Ã¥ÈÀ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î3D¥Ë¥Ã¥È¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡Ö°ìËç¤ÎÉÛ¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤È¤¤¤¦¡£ ÊÔ¤ßÃÏ¤Î