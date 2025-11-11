EIZOは11月11日、モニターの新製品として環境対応を強化した「FlexScan EV2400R」を発表した。12月3日の発売を予定しており、価格はオープンプライス。直販ストアでは41,580円前後で販売する。EIZO、23.8型 / フルHDで消費電力“8W”を達成したモニター「FlexScan EV2400R」23.8型サイズでフルHD（1,920×1,080ドット）解像度での画面表示に対応するモニター製品。同シリーズ最小となる標準消費電力“8W”を達成した低消費電力動作