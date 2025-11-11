ËÌ³¤Æ»·Ù»¡¤Ï2025Ç¯11·î11Æü¡¢»¥ËÚ¤Î²ñ¼Ò¡ÖM¡Çs¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÉðÆ£·òÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê41¡Ë¤È¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤ÎÌµ¿¦¡¦ÉðÆ£Î¶ÇÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡¢ÂìÀîµ®¾¼ÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤éÃË½÷6¿Í¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£6¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢2021Ç¯12·î¤´¤í¤«¤é22Ç¯4·î¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢ÂìÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤ò´µ¤Ã¤¿¤Èµ¶¤Ã¤Æ»¥ËÚ»ÔÆâ¤ÎÀº¿À²ÊÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤µ¤»¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÊÝ¸±¶â¤òÀÁµá¤·¤ÆÌó1400Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£