¡ÖZEROBASEONE COMEBACK SHOW WHO MADE THIS!¡× "K-POP¤ÎÀ»ÃÏ"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎKSPO DOME¸ø±é(10·î3¡Á5Æü³«ºÅ)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼[HERE&NOW]¤Ç¥¢¥¸¥¢7ÃÏ°è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë"ZB1(¥¼¥Ù¥ï¥ó)"¤³¤ÈZEROBASEONE(¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¥ï¥ó)¡£10·î29¡¦30Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ø±é(¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê)¤ÇÌó5.4Ëü¿Í¤â¤Î"ZEROSE(¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à)"¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î½éÆü¤Ë¤Ï¡¢Japan Special EP¡ÖICONIK¡×¤â¥ê¥ê