²Î¼êµÈ´ö»°¡Ê73¡Ë¤¬11Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¸ø±é¡Ö¸ÞÌÚJAM¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¼ò¤è¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¸ÞÌÚ¤Ïº£Ç¯7·î¡¢ËýÀ­ÊÄºÉ¡Ê¤Ø¤¤¤½¤¯¡ËÀ­ÇÙ¼À´µ¤Ê¤ÉÆþ±¡¤·¤¿¡£µÈ¤¬¡ÖÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¸ÞÌÚ¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎJAM¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»à¤ó¤Ç¤â»à¤Ë¤­¤ì¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥à¤ò½ª¤¨¤Ê¤¤¤È²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤­¤¿¤é¤¢¤È¤Ï°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤À¤±¡×¡£¤½¤·¤ÆµÈ¤Î¡ÖÀãÔ¢¡×¤È¸Þ