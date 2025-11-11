»ÔÀî ÛÙ ¥­¥ã¥¹¥¿ー¡§¤³¤³¤«¤é¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾®Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Ìî ÏÂµ× µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹12Æü¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ ¾®Ìî¡§¤¢¤¹12Æü¤«¤é¤â¡¢°ìÆü¤Îµ¤²¹º¹¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Íè½µ¤Ï´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤â¡ÈÅß¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡É¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£12ÆüÄ«9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£ ¾®Ìî¡§ÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ ¾®Ìî¡§À²¤ì¤ÎÆü¤¬¡¢ÆüÍËÆü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÈÃë¤Îµ¤²¹¤Îº¹