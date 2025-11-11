アイドルグループ「櫻坂４６」の山粼天が１１日、ＮＨＫ大阪放送局で行われた「ＢＫ１００年大コント祭」（２８日午後７時５７分＝総合・関西地方）のスタジオ収録後に取材会に出席した。同番組は、ＮＨＫ放送１００年を迎えた同局が視聴者に?必笑のコント?で感謝を伝えようというもの。同局でおなじみの番組セットを使い、お笑い芸人や俳優がコントを披露。お笑いコンビ「天才ピアニスト」（竹内知咲、ますみ）が、