¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦È¹ÃÒ»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×Áª¤Ð¤ì¡¢¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤Ï¤Ê¤ïÉ×ÉØ ¡Û ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾ÞÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï‟Î¯¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡ÉºÊ¤Ï¡ÖÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤À¤è¡×ËèÇ¯¡¢11·î22Æü¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤Ï·ÝÇ½