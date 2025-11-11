11Æü¡¢¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¤Ç¡¢ÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤¿¸½¾ì¤ËÄä¼Ö¤¹¤ëµßµÞ¼ÖÎ¾¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤ÎÌ±Êü¥¸¥ª¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÅÔ¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¤Ç11Æü¡¢¼«Çú¥Æ¥í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â12¿Í¤¬»àË´¡¢21¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏºÛÈ½½ê¤Î³°¤Ç¡¢»ÊË¡´Ø·¸¼Ô¤é¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡£