Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÈ¯Å¸¡¦²þ³×°Ñ°÷²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë10Åö¶É¤Ï10Æü¡¢¡ÖÊªÎ®¥Ç¡¼¥¿¤Î³«Êü¡¦Áê¸ßÀÜÂ³¤È¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÊªÎ®¥³¥¹¥È¤Î¸ú²ÌÅªºï¸º¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â»Ü°Æ¡×¤òÄÌÃ£¤·¤¿¡£Æ±¡Ö¼Â»Ü°Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®¥Ç¡¼¥¿¤Î³«Êü¡¦Áê¸ßÀÜÂ³¤Î´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤­¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½å¼é¤·¤Ä¤ÄÊªÎ®¸ø¶¦¥Ç¡¼¥¿¤Î¶¦Í­¡¦³«Êü¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´ë¶È¤ÎÊªÎ®¥Ç¡¼¥¿¤Î»Ô¾ì²½¤µ¤ì¤¿Î®ÄÌ¡¦ÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ï¼¡¤ÎÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡¦IoT¡Ê¥â¥Î¤Î