Ãæ¹ñ¤Î±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÅ·µÜ¡×¼þÊÕ¤ÇÁ¥³°³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¿À½®20¹æ¡×¤ÎÈô¹Ô»Î¡Ê¿·²Ú¼Ò¡á¶¦Æ±¡Ë¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ±§ÃèÅö¶É¤Ï11Æü¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥ê¡Ê±§Ãè¤´¤ß¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ¹ñ¤Î±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÅ·µÜ¡×¤Ç¤ÎÂÚºß¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏµåµ¢´Ô¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Êµ¢´ÔÆüÄø¤äÊýË¡¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Îµ¢´ÔÍ½ÄêÆü¤«¤é12Æü¤Ç1½µ´Ö¡£Ãæ¹ñ¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ë¤ÏÈô¹Ô»Î¤ÎÌµ»ö¤ò´ê¤¦Åê¹Æ¤¬Áê¼¡