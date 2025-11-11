¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£²Æü³«Ëë¡¢¸ÍÅÄ¡ËÁ°Àá¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿£²£·¹æµ¡¤ò°ú¤­Åö¤Æ¤¿ÈôÅÄ¹¾¸Ê¡Ê£²£´¡Ë¡áºë¶Ì¡¦£±£²£¸´ü¡¦£Á£±¡á¤À¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÉáÄÌ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¸å¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£´üÂÔ³°¤ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿­¤Ó¤ÏÊ¬¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£½®¤ÏÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Ý¤«¤ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤È¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÉ¾²Á¡£¡ÖÁ°Àá¤ÎÌÄÌç¤Ç£Á£±¥­¡¼