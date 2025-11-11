Ê¡²¬ÃÏºÛÁÈ°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿»ö·ï¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦ÆÃÄê´í¸±»ØÄêË½ÎÏÃÄ¹©Æ£²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÇÁíºÛ¤ÎÌîÂ¼¸çÈï¹ð¡Ê79¡Ë¡áÆó¿³Ìµ´üÄ¨Ìò¡¢¾å¹ðÃæ¡á¤¬¡¢½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤Î½êÍ­¸¢¤ò¿ÆÂ²¤Ë°Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¾­Íè¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤òË¸³²¤¹¤ë¤¿¤á¤ÇÌµ¸ú¤À¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¤³¤Î¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¡¢½êÍ­¸¢°ÜÅ¾¤ÎËõ¾Ã¤òµá¤á¤ÆÊ¡²¬ÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤È¡¢Èï³²¼ÔÂ¦ÂåÍý¿Í¤¬11ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄóÁÊ¤Ï10·î20ÆüÉÕ¡£Æ±ÂåÍý¿Í¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌîÂ¼Èï¹ð¤Ï2020Ç¯¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤ÉËÌ¶å½£»ÔÆâ