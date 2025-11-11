¶µ°÷¤Ë¤è¤ë½÷»ù¤ÎÅð»£²èÁü¶¦Í­»ö·ï¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤Ï11Æü¡¢ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î¾¯½÷¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À­Åª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»ÔÎ©Ãæ¤Î¶µÍ¡¡Ê41¡Ë¤òÄÉµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£Åð»£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£