Áê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¤ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷Ä£¤¬Î¹´Û¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ê¤É¤Ëºô¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²ËÉ»ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷Ä£¤Ï¡¢Î¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ê¤É¤Ëºô¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀßÃÖÈñÍÑ¤ÎÈ¾³Û¤òÊä½õ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊä½õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢¸¡Æ¤¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬11·îÃæ½Ü¤Ë¤â¤Þ¤È¤á¤ë¡Ö¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºö»Üºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ë