¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¡¢¾®·¿µ¡¤¬½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ëÃÓ¤ËÄÆÍî¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥ë¤Î±ü¤Ë¸«¤¨¤ëÃÓ¤ËÆÍÁ³¡¢Âç¤­¤Ê¿å¤·¤Ö¤­¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ç¤â¡¢¿å¤·¤Ö¤­¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢ÇËÊÒ¤¬Èô¤Ó»¶¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¤Î¿å¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È10Æü¸áÁ°¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Õ¥©¡¼¥È¥í¡¼¥À¥Ç¡¼¥ë¤Î¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¾®·¿µ¡¤¬¡¢Î¥Î¦¤«¤é¿ôÊ¬¸å¤ËÌó12kmÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¤ÎÃÓ¤ËÄÆÍî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®