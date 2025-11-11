¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÌÂÁö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÉûÅÞ¼ó¤Ç½°±¡²­Æì2¶èÁª½Ð¤Î¿·³ÀË®ÃË»á¤¬Î¥ÅÞ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢½°±¡Í£°ì¤ÎµÄÀÊ¤ò¼º¤¦´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡£°ÖÎ±¤·¤¿Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤é¤¬¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤òÅÞÀª³ÈÂç¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¡×¤Ç¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¡£7·î¤Ë»²±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÂçÄØÍµ»ÒÉûÅÞ¼ó¤¬¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾Ð¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¼ÒÌ±ÅÞ¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤¯¤Ê¤ëÆ°¤­¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤ß¤é¤ì¤ë¡£9·îËö¤ËÎ¥ÅÞÆÏÄó½Ð¤â¤¤¤Þ¤ÀÇ§¤á¤é