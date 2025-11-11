¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¡Ê¤È¤ï¡Ë¤Ë REBEL3199¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤È¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È?¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¿·²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2199¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£Á´¼·¾Ï¤Ë¤ÆÁ´¹ñ·à¾ì¾å±Ç¡¢¡ØÂè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù¤¬2026Ç¯2·î20Æü(¶â)¤è¤ê¾å±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¾å±Ç³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢2026Ç¯2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë