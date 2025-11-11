茺田知事は、高知県の特別職として「参与」を新しく設け、元県議会議員の大石宗氏を起用する方針を、11月11日の会見で明らかにし、理解を求めました。一方で、会見では、大石氏が自民党籍を持つことから、政治的中立性を懸念する声も出ています。11日、県庁で行われた定例会見。茺田知事は、自身の発案として、県の特別職として官民連携を推進する「参与」を新設し、元県議会議員の大石宗氏を起用する方針を示しました