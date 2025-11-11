Åìµþ»þ´Ö17:55¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 26696.41¡Ê+47.35+0.18%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 4002.76¡Ê-15.84-0.39%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 27784.95¡Ê-84.56-0.30%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 4106.39¡Ê+33.15+0.81%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8818.79¡Ê-17.09-0.19%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 83748.19¡Ê+212.84+0.25%¡Ë £±£±Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿²ò½ü´üÂÔ¤ÏºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó