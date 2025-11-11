¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹Ê©£·£·£â£ð¤È¾®Éý¤Ë½Ì¾® ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:14»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.67 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.44¡Ê+77¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.41¡Ê+74¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.175¡Ê+51¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.817¡Ê+15¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.292¡Ê+62¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë3.024¡Ê+35¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.2¡Ê+53¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢2.96¡Ê+29¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É2.892¡Ê+22¡Ë ¥Õ