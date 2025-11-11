¤¤¤ÞÊ¿¶Ñ³ô²Á¤òÂç¤­¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëAI´ØÏ¢´ë¶È¡£¤½¤Î1¤Ä¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤µ¤­¤Û¤ÉÈ¾Ç¯´Ö¤Î·è»»¤òÈ¯É½¤·²áµîºÇ¹â±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¤â¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤­¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¡£¸áÁ°¤Ë¤Ï600±ß°Ê¾åÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é°ì»þ900±ß²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÍð¹â²¼¡£·ë¶É¡¢5Ëü842±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³ô²ÁÍð¹â²¼¤Î¼çÌò¤Ï¡ÄÅê»ñ²È¡ÖAI´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤¬¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×AI´ØÏ¢¤Î³ô¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢ÂçÉý¤Ê¾å¾º