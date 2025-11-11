¤Ï¤¤¡¢ÀÀ¤¤¤Þ¤¹¼Ì¿¿²Ö²Ç¤È¤Ê¤êÅÏÊÆ¤·¤¿½÷À­¶µ»Õ¡£»Å»ö¤ò¼­¤á¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤É×¤Î¤â¤È¤Ø¡¿¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¤¥É£±¡Ê1¡Ë20À¤µª½éÆ¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ­¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í½÷À­¤Î´Ö¤Ç¡Ö¼Ì¿¿·ëº§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸«¹ç¤¤·ëº§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£É×ÉØ¤È¤Ê¤ëÆó¿Í¤Ï¼Ì¿¿¤ò¸ò´¹¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÆ±°Õ¤¹¤ì¤Ð·ëº§¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀéÄá¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¿·Ê¹µ­¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µÁ¾¼¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¼Ì¿¿·ë