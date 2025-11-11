F1第21戦サンパウロGPレビュー（前編）「今週末は、何もかもがうまくいきませんでした」サンパウロGPの決勝を17位で終えた角田裕毅（レッドブル）は、ガックリと肩を落として言った。その顔には怒りとも、呆（あき）れとも、落胆ともとれる表情が入り交じっているように見えた。同じく予選で大苦戦を強いられ、最後尾からスタートしたマックス・フェルスタッペン（レッドブル）は3位表彰台。自身は最後尾17位フィニッシュ。