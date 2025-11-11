「家を買う」こと。それは、人生で一番大きな買い物の一つと言われる。これまで多くの人が「家＝資産」と考え、マイホームを持つことが安定した生活の基本だと信じてきた。しかし、その「常識」は今も本当に正しいのだろうか。「東京で家を買えば、価格は1億円近くになります。その巨大なリスクを負ってまで、一つの場所に縛られる必要はあまりないと思っていて……」そう話すのは、YouTubeチャンネル『ライオン兄さんの米国株FIRE