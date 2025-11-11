日本HPと楽天は11月11日、エージェント型AIツール「Rakuten AI」におけるデスクトップ版の導入に関して協業すると共同で発表した。2026年春から夏にかけて、HP製ノートPCにプリバンドルして販売する。「Rakuten AI」がHP製ノートPCにプリバンドルされた状態で販売へ「Rakuten AI」とは、日本語や日本語への最適化を施しながら、プライバシーやデータセキュリティにおける法令を遵守している点が特徴のAIエージェントサービス。ブラ